Паслер: детский сад на 270 мест появится в свердловском селе до конца 2027 года

Как отметил губернатор, в селе Патруши растет численность населения

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Детский сад в селе Патруши Сысертского муниципального округа Свердловской области, рассчитанный на 270 мест, будет построен до конца 2027 года, детей учреждение принимать начнет в начале 2028 года. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер по итогам личного приема граждан в режиме видеоконференции.

Как отметил губернатор, в селе растет численность населения, также к завершению подходит строительство распределительного центра компании "Сима-Ленд", который создаст несколько тысяч рабочих мест. Потребность в местах в детских садах может возрасти.

"Поставил задачу региональному минстрою: до конца 2027 года построить в селе Патруши детсад на 270 мест. В начале 2028 года, после укомплектования кадрами и оборудованием, учреждение должно быть готово к приему детей", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

После обращений граждан будет отремонтировано два участка дорог в регионе: в поселке городского типа Малышева будет отремонтирован участок протяженностью 1,2 км по улице Свободы, в деревне Гаева Ирбитского муниципального округа отремонтируют 6-километровый участок дороги до Ирбита, по которой в сутки проезжает 4,8 тыс. автомобилей. Помимо этого, региональному министерству ЖКХ поручено взять на контроль вопрос реконструкции системы водоснабжения поселка Буланаш Артемовского муниципального округа, третий этап которой был сорван подрядчиком. До зимы объект будет законсервирован, после чего администрация округа в сжатые сроки должна будет найти нового подрядчика.

До конца 2026 года будет газифицирована активно развивающаяся деревня Уфа-Шигири Михайловского муниципального образования. "В деревне - 302 дома, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почта, дом культуры и мечети. С учетом перспективы развития территории планируем обеспечить техническую возможность для газификации более 400 участков", - отметил Паслер