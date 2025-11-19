Эксперт: затяжное торможение стройотрасли – результат внешних факторов и ключевой ставки

Представитель одной из крупнейших в России девелоперских компаний анализирует причины стагнации в жилищном строительстве и предлагает выход на примере реализуемого в Екатеринбурге проекта

Редакция сайта ТАСС

Директор по продажам компании Унистрой в Екатеринбурге Вадим Герасимов © Владислав Бурнашев/ ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Затяжное торможение развития строительной отрасли в России является следствием внешних факторов и высокой ключевой ставки Банка РФ, но проблемы эти решаемые. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор по продажам компании Унистрой в Екатеринбурге Вадим Герасимов.

Эксперт отмечает, что строительство в России называют локомотивом экономики, так как оно интегрирует в себе десятки отраслей, в которых заняты миллионы россиян. Затяжное торможение в сфере жилищного строительства отмечается не первый год. "Диапазон причин огромный, среди них главные – это внешние факторы и ключевая ставка Банка России, остальные – вторичные. В то же время, анализируя рынок Екатеринбурга как самого насыщенного в России по числу представленных федеральных и региональных девелоперов, мы фиксируем позитивную тенденцию - за сентябрь было зарегистрировано более 2 тысяч договоров долевого участия. К концу года спрос планомерно повышается, ключевая ставка понижается, и это встречное пропорциональное движение", - отмечает эксперт.

© ТАСС

Герасимов пояснил, что из 16 городов-миллионников страны Екатеринбург, занимая четвертое место по численности населения, является самым компактным по площади. Со ссылкой на Единый ресурс застройщиков он добавил, что в столице Урала представлено более 100 застройщиков, из которых сейчас активны свыше 80. Столько нет ни в одном другом городе страны, включая Москву, поэтому, отмечает эксперт, проблемы и тенденции отрасли, даже с учетом различных региональных особенностей, именно в Екатеринбурге выражены очень рельефно. Также, отмечает эксперт, реализуемая здесь Унистроем стратегия может стать примером того, как развивать отрасль в условиях глобального форс-мажора.

"От региональных особенностей рынка никуда не деться, он сам себя регулирует. Но мы предлагаем стратегию, которая эту регулировку направляет в правильное русло. В сентябре в Екатеринбурге дали старт строительству жилого комплекса "Стадиум". Возводим его на площади 5,2 гектара в Чкаловском районе, на стыке районов Вторчермет, Автовокзал, Ботанический, между тремя парками - завода РТИ, Ботанического сада и Юго-Западного лесопарка. Это несколько в стороне от центра города. В проекте реализуем нашу концепцию "Комфорт ++". Ее особенность заключается в том, что, оставаясь в стандартах комфорт-класса – по высоте потолков, площадям и, соответственно, количеству квартир, максимально насытили проект элементами бизнес-класса. Этим мы, считаю, подстроились под текущий момент", - рассказал эксперт.

Герасимов считает, что данная стратегия принесет плоды по мере снижения ключевой ставки Центробанка. "У всех стратегии разные. Некоторые девелоперы решают уменьшить свой портфель, продают земельные участки и уходят в другие ипостаси, где сейчас можно развиться. Мы же, наоборот, земельные участки покупаем, расширяем земельный банк, в том числе в ключевых регионах присутствия, таких как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань. Готовы выкупить и девелоперов, поскольку видим, что есть в отрасли и такая стратегия развития. Готовы собирать под свое крыло высвобождающихся в отрасли квалифицированных сотрудников, рынок вакансий такого рода растет. Зачем нам это? Мы считаем, что по мере снижения ключевой ставки будет расти спрос, поскольку вчерашние вкладчики начнут выводить денежные средства с банковских счетов и вкладывать их в квадратные метры, в "бетон", - эти позиции надежно растут в цене", - сказал Герасимов.

О девелопере

Унистрой — федеральная девелоперская компания, работает на рынке с 1996 года. Ведет деятельность в Санкт-Петербурге, Казани, Махачкале, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Тольятти, а также в Узбекистане. За почти 30 лет девелопер реализовал и ввел в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м жилья, обеспечив квартирами более 30 тыс. российских семей. Текущий портфель жилой и коммерческой недвижимости — более 2,9 млн кв. м.

Обладатель золотого знака "Надежный застройщик России" (2017, 2018, 2019, 2023 гг.).