Ростов-на-Дону и Гомель стали городами-побратимами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин и председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов подписали соглашение о побратимстве между городами. Об этом Скрябин сообщил в своем Telegram-канале.

"Подписанное сегодня соглашение о побратимстве наших городов придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между Ростовом-на-Дону и Гомелем, а также станет вкладом в развитие интеграционных процессов союзного государства. Уверен, что впереди нас ждут новые горизонты для сотрудничества", - сказал Скрябин.

По его словам, сотрудничество сторон началось в 2009 году, когда было подписано соглашение между Администрацией Ростова-на-Дону и Гомельским городским исполнительным комитетом Республики Беларусь.

"За это время наше сотрудничество переросло в крепкий побратимский союз. Мы не только развивали торгово-экономические связи, но и создавали прочные мосты дружбы между нашими народами. Мы активно участвовали в различных форумах, где обсуждали важные вопросы и делились лучшими практиками, а также обменивались опытом предприятий пищевой промышленности, общественного транспорта и коммунальных служб", - пояснил Скрябин.

Стороны также продолжают взаимодействие в сфере культуры, истории и патриотического воспитания, добавил глава.