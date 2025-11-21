Василий Анохин: производство продуктов питания на Смоленщине выросло более чем на 16%

Губернатор принял участие в подведении итогов деятельности аграриев региона

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 21 ноября. В Смоленской области работает более 250 предприятий пищевой отрасли, за 2025 год объем производства продуктов питания в регионе увеличился более чем на 16%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин по итогам подведения результатов деятельности аграриев за год – мероприятие прошло в четверг в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске.

"В агропромышленном комплексе Смоленской области трудится свыше 16 тысяч человек. Благодаря их труду регион удерживает лидирующие позиции сразу по нескольким направлениям: по площади посевов льна-долгунца в России, по производству плодоовощных консервов, сухого молока и сливок в ЦФО и другим. В настоящее время в регионе работает более 250 предприятий пищевой отрасли. За 2025 год объем производства продуктов питания увеличился более чем на 16%. Последовательно вводим землю в сельскохозяйственный оборот. В прошлом году ввели 25 тыс. гектаров неиспользуемых земель, в 2025 году - уже 30 тыс. гектаров. Это позволяет создавать прочную основу для дальнейшего развития отрасли", - написал губернатор.

Он добавил, что для поддержки аграриев в регионе реализуются специальные лизинговые программы, власти помогают обновлять парк сельскохозяйственной техники. В регионе предусмотрены компенсации части затрат на приобретение оборудования. Развивается сельскохозяйственная кооперация, которая объединяет фермеров для совместного хранения, переработки и сбыта продукции.

"Особое внимание уделяем подготовке кадров. В школах региона открываем новые агроклассы, оснащенные современным оборудованием для обучения будущих профессионалов. Смоленская государственная сельскохозяйственная академия укрепляет свои позиции как ключевой центр образования и науки в отрасли. Создаем непрерывную систему подготовки аграриев. Планируем за каждым агроклассом закрепить колледж, вуз и предприятие", - написал глава региона.

Анохин добавил, что при поддержке Минсельхоза России строится жилье для преподавательского состава Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Всего в этом году будет приобретено 50 квартир и построено шесть жилых домов. Для работников агропромышленного комплекса за два года построено 106 объектов, в этом году еще 85, рассказал губернатор.