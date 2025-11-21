БФУ им. Канта запускает установку для производства инновационного Arc-nC

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Команда исследователей БФУ им. И.Канта запустила установку масштабированного синтеза инновационного анодного материала Arc-nC для литий-ионных и пост-литиевых аккумуляторов. Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030", сообщили в пресс-службе университета.

Установка способна производить до 10 граммов Arc-nC в час. Этот материал представляет собой наноуглеродный анод с высокими скоростями зарядки и разрядки, стабильной работой и повышенной долговечностью.

"Материал Arc-nC - уникальная отечественная разработка. Он представляет из себя анодный материал на основе углерода, позволяющий проводить очень быстрые процессы зарядки и разрядки аккумуляторов. Более того, была подтверждена потенциальная способность работы данного материала в батарейках до 5000 циклов. Материал хорошо себя зарекомендовал как в литий-ионных, так и в натрий-ионных аккумуляторах", - отметил руководитель проекта Алексей Грунин.

Испытания показали, что Arc-nC выдерживает до 5000 циклов без заметной деградации. Ученые уже завершили испытания первых аккумуляторов монетного типа и планируют перейти к полупромышленным ячейкам, после чего передадут образцы индустриальному партнеру для внешних тестов.

"Основная задача проекта заключалась в масштабировании синтеза наноуглерода - переходе от лабораторного к предсерийному уровню. Теперь четко выстраивается вектор развития к сотням граммов и килограммам в час в рамках компактной установки, что открывает возможности для последующей коммерциализации технологии", - добавил научный консультант проекта Александр Гойхман.

Реализация проекта усиливает научный и технологический потенциал университета. Arc-nC может стать базой для новых типов аккумуляторов с улучшенными характеристиками, а использование отечественных компонентов снижает зависимость от зарубежных технологий. Валидация материала проходит в сотрудничестве с ключевыми партнёрами программы, включая ООО "Металион" и ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН.