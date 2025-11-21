Вузы России стали комфортнее для студентов по итогам независимой оценки

В Москве прошло мероприятие, посвященное качеству высшего образования

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Российские вузы стали создавать более комфортные условия для студентов. По результатам проверки качества образования за 2025 год, средняя оценка вузов составила 94,74 балла из 100, при этом более 60% учебных заведений получили оценки выше среднего уровня. Об этом сообщили на круглом столе, проведенном по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями высшего образования.

Мероприятие, посвященное качеству высшего образования, прошло в Москве.

"Завершение второго цикла оценки стало стратегическим шагом в построении прозрачной системы оценки, а сама процедура перестала быть формальным мероприятием и реально влияет на развитие образовательной среды вузов", - приводятся в сообщении слова председателя Общественного совета по НОК Сергея Марченко.

Участники круглого стола отметили, что если вуз получает оценку выше 98 баллов, он освобождается от необходимости составлять план исправления недостатков. "Установление предельного интегрального показателя 98 баллов освобождает вузы от разработки плана исправления недостатков, снижая бюрократическую нагрузку", - пояснил представитель Общественного совета по НОК Рустам Хафизов.

За три года наблюдений средняя оценка вузов немного снизилась - с 95,52 до 94,43 балла, специалисты объясняют данный факт изменением методов оценки. При этом студенты стали активнее участвовать в опросах - их вовлеченность выросла на 17%.

"Фиксируется не только рост вовлеченности студентов в процедуру НОК на 17%, но и закономерное повышение требований студентов к качеству условий", - процитировали в сообщении слова ведущего эксперта компании "Верконт Сервис" Алексея Ганеева.

На круглом столе также представили лучшие практики российских вузов по созданию комфортной среды для обучения, включая современную инфраструктуру и поддержку студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Возрастное ограничение 12+