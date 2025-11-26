В Свердловской области до 2030 года появится семь новых молочных ферм

Глава региона отметил, что ключевым фактором для наращивать объемы производства молока является введение земель в оборот

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Семь современных молочных ферм общей вместимостью 13 тыс. коров планируется построить в Свердловской области к 2030 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона по итогу прямой линии губернатора Дениса Паслера.

"До 2030 года планируется построить семь новых современных молочных ферм общей вместимостью на 13 тыс. коров", - говорится в сообщении.

Паслер подчеркнул на прямой линии, что Свердловская область будет наращивать объемы производства молока. Глава региона отметил, что ключевым фактором для увеличения производства этого вида продукции является введение земель в оборот. В регионе около 400 тыс. га необрабатываемых земель, из которых реально можно вовлечь в оборот 100-150 тыс. Это позволит достичь цели в 1 млн тонн молока, опираясь на уже работающих крупных производителей животноводства.

Глава региона уточнил, что уже заключено соглашение с крупным производителем, который начнет строительство фермы на 1,2 тыс. голов в Белоярском районе в 2026 году. В ближайшее время планируется подписание еще двух подобных соглашений.

"В целом есть компании, которые хорошо работают, у них хорошо получаются, они успешны на рынке и, конечно же, с учетом накопленных знаний, опыта, коллектива, техники, надо вместе с ними эту задачу решать», - сказал Паслер.

По данным департамента информационной политики региона, в 2025 году производство молока в регионе достигнет 875 тыс. тонн, животноводческий комплекс Свердловской области занимает 7 место в России по объему производства молока.