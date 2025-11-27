Губернатор Югры принял участие в международной конференции в Москве

Руслан Кухарук на пленарном заседании обсудил пути решения ключевых задач при построении социальной архитектуры и регионального управления

© Пресс-служба губернатора Югры

ТАСС, 27 ноября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук принял участие в пленарном заседании VIII Международной научно-практической конференции "Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе", которая проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщает единый официальный сайт государственных органов Югры.

Глава региона отметил, что ключевая задача при построении социальной архитектуры – ориентироваться на запрос людей, создавать условия для качественной жизни граждан. При решении задач в этом направлении регион использует ряд эффективных инструментов. Так, например, одним из них губернатор назвал взаимодействие региона со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сопредседателем которой является. Цель организации – консолидировать усилия муниципального сообщества, выявить проблемное поле и сформировать решения на федеральном и региональном уровнях, отмечается в пресс-релизе.

"Это организация, которая пронизывает всю страну, весь муниципальный уровень власти – самый близкий к людям. Кроме того, это вертикаль взаимодействия людей, работающих на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. ВАРМСУ призвана отвечать на запрос тех, кто работает в муниципалитетах", – приводятся в сообщении слова Кухарука.

По словам главы региона, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления активно участвует в формировании эффективной системы муниципального управления, реализуя ряд важных проектов и мероприятий, которые способствуют выявлению и поддержке передовых управленческих практик, улучшению качества жизни граждан и продвижению успешной муниципальной деятельности на федеральный уровень. Ключевой принцип — открытый диалог и активное участие всех заинтересованных сторон в выработке решений, отвечающих на запрос граждан.

Еще один инструмент – программа "Сотрудничество", которая является основой взаимодействия Югры, Ямала и Тюменской области. Благодаря данной программе в регионах появились новые школы, медицинские учреждения, детские сады, километры новых и отремонтированных дорог, отмечается в сообщении.

"Программе в прошлом году исполнилось 20 лет, она заложила основу не только финансово-экономических отношений, но и в целом основу реализации тех задач, которые сегодня стоят перед тремя регионами. Ключевое звено в рамках действия уже более 20 лет такого формата взаимодействия всех трех субъектов – ориентир на запрос людей, проживающих на территории наших регионов", – цитируют Кухарука ресурс.

О конференции

Конференция "Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе" организована совместно с Российской ассоциацией по связям с общественностью и при поддержке Центра социальной архитектуры МГИМО. Тема этого года - "Социальная архитектура и региональное управление в странах и регионах: современные инструменты социально-экономической политики". Задача мероприятия, отмечают организаторы - сформировать профессиональную платформу ученых и практиков для обсуждения эффективных подходов к обеспечению ускоренного развития экономики России на основе трансформации государственного и корпоративного управления с последующей выработкой рекомендаций для правительства РФ.