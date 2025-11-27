Матушкин: подрастающие поколения надо воспитывать на ценностях здорового образа жизни

Очень важно популяризировать культуру здорового образа жизни в обществе, отметил председатель Тамбовской областной Думы

ТАСС, 27 ноября. В Тамбовской области расширили время ограничения продажи алкогольной продукции. Соответствующий закон приняли депутаты Тамбовской областной Думы на заседании регионального парламента.

В настоящее время в Тамбовской области действует запрет розничной продажи алкогольной продукции с 22.00 часов до 8.00 часов утра. С 1 марта 2026 года временной интервал увеличится: запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать с 22.00 часов до 10.00 часов утра. Это будет касаться и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. В соответствии с федеральным законодательством субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции.

По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года акцент государственной демографической политики должен быть направлен на формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, принятие мер по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

"Депутаты Тамбовской областной Думы считают, что подрастающие поколения необходимо воспитывать на ценностях здорового образа жизни, прививать им любовь к спорту, творчеству, знаниям. И демонстрировать детям положительный пример должны взрослые. Поэтому очень важно популяризировать культуру здорового образа жизни в обществе. Отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность, правильные ценности среди взрослых людей – это не просто хороший пример для молодежи, но и повышение качества жизни, снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности жизни населения", - отмечает председатель регионального парламента.

"Предлагаемые ограничения направлены, в том числе, и на выполнение таких важных социально-значимых задач, как уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снижение объемов потребления алкогольной продукции", - подчеркнул Евгений Матушкин.