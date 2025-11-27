Матушкин: в Тамбовской области расширяются меры поддержки многодетных семей

Одним из условий для получения единовременной денежной выплаты является проживание родителей (одного из родителей) по месту жительства или месту пребывания на территории области не менее трех лет

ТАСС, 27 ноября. На заседании Тамбовской областной Думы депутаты во главе с председателем Евгением Матушкиным внесли изменения в Закон Тамбовской области "О единовременной денежной выплате при рождении ребенка отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области".

Как напомнил председатель, с 1 января 2025 года 41 субъекту Российской Федерации выделяется федеральная субсидия на внедрение новых мер поддержки и социальных сервисов. В Тамбовской области в настоящее время осуществляются 6 мероприятий, которые включены в национальный проект "Семья" и региональную программу по повышению рождаемости. В число указанных мероприятий входит предоставление единовременной денежной выплаты в размере 300000 рублей женщинам до 35 лет включительно, родившим третьего ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Стоит отметить, что по состоянию на 10 октября 2025 года в Тамбовской области указанная мера поддержки была осуществлена на 360 детей.

"В целях поддержки многодетности законопроектом предлагается распространить денежную выплату не только на третьих, но и на последующих детей, рожденных с 1 января 2025 года женщинами до 35 лет включительно. Данный законопроект был инициирован Главой Тамбовской области Евгением Алексеевичем Первышовым. И, конечно же, депутаты регионального парламента поддержали его",- пояснил Евгений Матушкин.

Также в целях улучшения демографической ситуации депутаты областной Думы одобрили продление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей на каждого рожденного ребенка в Тамбовской области до 31 декабря 2026 года включительно.