Власти Оренбургской области намерены нарастить объем инвестиций на 100 млрд рублей

Вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Антон Ефимов посетил Орский машиностроительный завод

ТАСС, 28 ноября. Объем инвестиций в основной капитал Оренбургской области за три года вырастет на 100 млрд рублей по сравнению с показателями 2024 года. Об этом заявил вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Антон Ефимов на рабочем совещании с заместителями глав муниципалитетов по экономике.

"Губернатор поставил перед нами задачу-минимум - обеспечить достижение этих целей. Задача-максимум - добиться значительного роста. С одной стороны, сейчас на федеральном уровне мы видим падение объема инвестиций в основной капитал. Но за счет того, что в Оренбургской области созданы условия для запуска новых проектов, у нас продолжается устойчивый рост по этому параметру. Сейчас наша с вами цель - консолидировать усилия, чтобы совершить рывок вперед", - отметил Ефимов.

По итогам совещания было принято решение, что муниципальный экономический блок до начала следующего года разработает план действий по достижению задач, поставленных губернатором. "Создавать новые точки роста - ключевая задача экономического блока", - подчеркнул вице-губернатор.

В ходе рабочей поездки в Орск Ефимов также посетил Орский машиностроительный завод, где в рамках технического перевооружения в 2024 году введены в эксплуатацию 12 токарных станков с программным управлением, 4 робота-манипулятора и 3 современные линии порезки труб. Модернизированный участок позволяет выпускать более 120 тыс. комплектов бурильных замков для нефтегазовой отрасли в год.

Кроме того, вице-губернатор встретился с руководством Орского завода холодильников, который возобновил работу в 2022 году. На предприятии, где трудятся 200 человек, объем выпуска готовой продукции за три года увеличился в два раза. В рамках расширения продуктовой линейки реализуется инвестиционный проект по производству линии дверей с объемом инвестиций 25 млн рублей.