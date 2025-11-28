На конкурс "Многонациональное Оренбуржье" в 2025 году поступило более 400 работ

Объектами и темами исследования юных этнографов и краеведов стали сохранение национальных обычаев в семье, традиционные костюмы и этнические гастрономические особенности

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 400 заявок поступило на областной конкурс детских исследовательских и проектных работ "Многонациональное Оренбуржье" в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.

"В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 400 работ из 16 муниципальных образований региона. Объектами и темами исследования юных этнографов и краеведов стали: сохранение национальных обычаев в семье, традиционные костюмы, этнические гастрономические особенности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 ноября текущего года в областном Дворце творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко в городе Оренбурге состоялась торжественная церемония награждения победителей данного конкурса.

"Наш конкурс - это уникальная возможность познакомиться друг с другом, узнать новое о культуре своих соседей, найти общие интересы, показать свои таланты и, возможно, найти новых друзей", - сказал начальник управления по делам национальностей и казачеству министерства региональной политики Оренбургской области Сергей Коннов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, организаторами конкурса являются министерство региональной политики Оренбургской области, Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко, средняя общеобразовательная школа № 65 города Оренбурга, а также Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека.

Впервые конкурс прошел в 2012 году в школе № 65 города Оренбурга и при поддержке министерства региональной политики Оренбургской области с 2016 года стал областным, добавили в сообщении.