В Соль-Илецком муниципальном округе запущено движение по мосту через реку Илек

Основные ремонтные работы завершены

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Движение по мосту через реку Илек у села Тамар-Уткуль запущено в Соль-Илецком муниципальном округе. Объект отремонтирован в этом году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Мост находится у села Тамар-Уткуль на 8-м км автомобильной дороги Соль-Илецк – Первомайское. Это самый протяженный ремонтируемый объект в этом сезоне. Его длина составляет 246 м. Мост пересекает р. Илек и ее пойму", - написал губернатор.

По его данным, основные ремонтные работы завершены: отремонтированы опоры моста и пролетные строения, на проезжей части уложено новое асфальтобетонное покрытие, полностью заменены барьерные и перильные ограждения.

"Это уже двенадцатый мостовой объект, работы по которому завершены в этом году. Планомерно дорожный сезон подходит к концу. Жду отчет по оставшимся трем объектам", - подытожил глава региона.