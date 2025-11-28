В Оренбуржье на реализацию 175 инициативных проектов более 180 млн рублей

Наибольшее число победителей среди проектов у Гайского муниципального округа - 32 заявки

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. В Оренбургской области определены победители конкурсного отбора инициативных проектов на 2026 год, на их реализацию из областного бюджета будет направлено 183,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За девять лет реализации проекта инициативного бюджетирования в Оренбургской области реализовано более 1500 проектов общей стоимостью более 1,8 млрд рублей. За эти годы вовлеченность населения выросла в 24 раза: в 2017 году в процессе выбора инициатив участвовали 8 тыс. человек, в 2025 году - 192 тыс. человек. Это подтверждает востребованность поддержки инициатив населения", - заявил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

По его словам, впервые в конкурсном отборе учитывалась степень участия молодежи в выборе инициативного проекта. "Всего же было привлечено 38 тыс. молодых людей - это 20% от числа лиц, принявших участие в выборе инициативного проекта. Абсолютно во всех проектах учитывалось мнение данной категории жителей", - отметил Балыкин.

Министр финансов региона Евгений Сеньчев уточнил, что победителями конкурсного отбора стали 175 проектов. "Наибольшее число победителей у Гайского муниципального округа - 32 заявки, второе место у Бузулукского района - 26, третье место у Соль-Илецкого округа - 21, четвертое место у Первомайского района - 13 и пятое место у Бугурусланского района - 9", - сказал Сеньчев.

На конкурс было допущено 415 инициатив жителей из 12 округов и 29 муниципальных районов области. Самыми популярными направлениями стали развитие дорожной инфраструктуры (35% проектов), объекты культуры (16%) и благоустройство мест захоронения (15%).