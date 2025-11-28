Матушкин: социальная поддержка по газификации отдельных категорий граждан продолжится

Предоставление данной меры социальной поддержки позволяет подключать граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, отметил председатель Тамбовской областной Думы

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин © Пресс-служба Тамбовской областной Думы

ТАСС, 28 ноября. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на заседании регионального парламента внесли изменения в Закон области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки в Тамбовской области". Законопроект был внесен в областную Думу Главой Тамбовской области Евгением Первышовым.

По словам председателя заксобрания Евгения Матушкина, меры социальной поддержки по газификации для отдельных категорий граждан продляются на 2026 год. Речь идет о социальной поддержке по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки, расположенных в сельских населенных пунктах, а также рабочих поселках Тамбовской области, на территории которых проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. Предоставление данной меры социальной поддержки позволяет подключать граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

"Принятый закон направлен на дальнейшую поддержку отдельных категорий граждан по газификации их домовладений путем продления предоставления меры социальной поддержки по газификации на 2026 год. Закон установливает, что для получения меры социальной поддержки по газификации в форме единовременной компенсационной выплаты работы, оказанные услуги, приобретенные товары по газификации, должны быть осуществлены в период с 01.01.2021 по 31.12.2026 включительно. При этом граждане вправе обратиться за предоставлением меры социальной поддержки по газификации в форме единовременной компенсационной выплаты не позднее 01.04.2027. За предоставлением меры социальной поддержки по газификации в форме сертификата граждане вправе обратиться не позднее 31.12.2026. Срок действия сертификата - со дня его выдачи до 01.04.2027", - пояснил Евгений Матушкин.

Как он пояснил, закон направлен на повышение качества жизни людей и дальнейшую поддержку отдельных категорий граждан.

"Мера социальной поддержки по газификации осуществляется в форме единовременной компенсационной выплаты либо сертификата и устанавливается в размере 110 тысяч рублей на один жилой объект, но не более стоимости фактически произведенных расходов на выполнение работ по газификации жилого объекта", - сказал Евгений Матушкин.

Право на поддержку по газификации в Тамбовской области имеют граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, и члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", труженики тыла, отдельные категории педагогических, медицинских работников, ветераны боевых действий, одинокие граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума и другие лица.

С 1 мая 2022 года до 31 августа 2025 года мерой социальной поддержки по газификации воспользовались 396 граждан.