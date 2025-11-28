Матушкин: вводится поддержка граждан, имеющих детей с целиакией и фенилкетонурией

Редакция сайта ТАСС

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин © Пресс-служба Тамбовской областной Думы

ТАСС, 28 ноября. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным приняли закон "О ежемесячной денежной выплате гражданам, имеющим детей, страдающих целиакией, и (или) детей, страдающих фенилкетонурией, которым назначена диетотерапия с использованием низкобелковых продуктов питания".

"С 1 января 2026 года будет действовать дополнительная мера адресной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты для граждан, имеющих детей, страдающих целиакией и фенилкетонурией, которым назначена диетотерапия с использованием низкобелковых продуктов питания", - рассказал Евгений Матушкин, председатель Тамбовской областной Думы.

По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, ежемесячная денежная выплаты будет составлять 5 тыс. рублей. Законопроект был внесен в региональный парламент Главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Закон направлен на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения Тамбовской области путем оказания дополнительных мер адресной поддержки граждан.

"Дети, страдающие этими заболеваниями, нуждаются в особой диете. Поэтому было принято решение оказывать адресную помощь жителям области, чьим детям требуется особое питание", - подчеркивает Евгений Матушкин.

По его словам, право на получение ежемесячной денежной выплаты будет иметь один из родителей или законных представителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет, страдающего целиакией или фенилкетонурией, которому назначена диетотерапия. Выплата будет предоставляться одному из родителей или законных представителей, проживающему на территории Тамбовской области.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.