Анохин оценил работы в детском лагере "Орленок" в поселке Красный Бор Смоленска

Губернатор посетил объект, в ходе реконструкции которого полностью обновлена инфраструктура общей площадью 6,8 тыс. кв. м

Губернатор Смоленской области Василий Анохин (второй справа) © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 29 ноября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил в пятницу детский лагерь "Орленок" в поселке Красный Бор Смоленска и оценил завершенные там строительные работы.

"Его возведение началось еще в 2010 году. За эти годы было много трудностей. В последние два года мы приложили максимум усилий, чтобы долгострой ввести в эксплуатацию. Строители выполнили значительный объем работ для приведения лагеря в соответствие со всеми действующими нормативами", - написал губернатор в своем канале в национальном мессенджере Max.

Он добавил, что в ходе реконструкции полностью обновлена инфраструктура комплекса общей площадью 6,8 тыс. кв. м: во всех зданиях будущего детского учреждения проведены комплексные работы по отделке помещений современными и пожаробезопасными материалами. Полностью заменены все инженерные системы.

"Вновь построенная индивидуальная котельная теперь позволит эксплуатировать комплекс круглый год. В лагере созданы все необходимые условия: спальные комнаты, современный физкультурно-оздоровительный комплекс, столовая, оснащенный медицинский блок, благоустроенная территория со спортивной площадкой. Выполнен комплекс противопожарных мероприятий: расширены эвакуационные проемы, смонтированы системы противодымной вентиляции, установлены дополнительные пожарные резервуары. Обустройство лагеря продолжится: будет приобретена мебель и необходимое оборудование, также предстоит набрать персонал. На территории сделают парковку", - добавил губернатор.

В "Орленке" одновременно смогут отдыхать 100 детей. Планируется, что первая смена примет ребят уже летом 2026 года, резюмировал Анохин.