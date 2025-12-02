В Тюменском индустриальном университете открыли новые образовательные программы

Цель направлений - дополнить партнерство с ключевыми предприятиями и администрациями муниципалитетов, сообщил и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ТИУ

ТАСС, 2 декабря. В Тюменском индустриальном университете открыли новые образовательные программы по прикладной информатике, программной инженерии и другим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"За последний период открыты новые образовательные программы - это прикладная математика и информатика, программная инженерия (разработка программно-информационных систем), экономическая безопасность, инженерная экономика, сервис (конгрессно-выставочная деятельность и иностранные языки) и другие", - приводят в пресс-службе слова и.о. ректора ТИУ Юрия Клочкова.

Цель создания новых направлений - дополнить партнерство с ключевыми предприятиями, администрациями муниципальных образований, добавили там.

"Все меняется - система образования, обстановка в регионе, в стране, и мы просто обязаны шагать в ногу со временем, поэтому все изменения в современном мире находят отображение в стратегическом развитии университета. Мы ориентируемся на приоритетные направления развития региональной и национальной экономики, постоянно ведется работа по оптимизации портфеля реализуемых нами программ по уровням образования с учетом профилизации университета", - сказано в сообщении.

В вузе также открыли новые профили, связанные с цифровизацией, добавили в университете. Это такие программы, как "цифровой инжиниринг газовых месторождений", "цифровые технологии в нефтегазовом деле", "информационная безопасность компьютерных систем и сетей", "искусственный интеллект и программирование" и многие другие.

"ТИУ фокусируется на разработке и внедрении инновационных образовательных программ. Они отвечают актуальным потребностям отраслей ТЭК. Обязательно учитываются последние технологические тренды", - заключают в университете.

В вузе напомнили, что за последние пять лет в ТИУ подготовили более 28 тыс. выпускников, из которых 19,7 тыс. по программам высшего образование и 8,5 тыс. по программам среднего профессионального образования.