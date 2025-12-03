Шесть студентов ЧелГУ стали стипендиатами президента и правительства России

Молодые люди будут получать 30 тыс. и 20 тыс. рублей ежемесячно в течение учебного года

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Шесть студентов Челябинского государственного университета в 2025 году стали стипендиатами правительства и президента России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза по итогам награждения и пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску новых стипендиальных программ Министерства науки и высшего образования РФ.

"Обладателями стипендии президента РФ стали студенты факультета фундаментальной медицины Максим Аристов и Александр Эпиташвили. Молодые люди учатся на шестом курсе по специальности "медицинская биохимия" и уже несколько раз получали стипендию президента РФ по приоритетным направлениям. Они принимают участие в исследованиях стресса на различных моделях животных, которые проводят ученые факультета", - сообщили в пресс-службе вуза.

Победителями конкурса на стипендию правительства РФ от ЧелГУ стали: Елизавета Куприянова, студентка института образования и практической психологии, Дамиль Низамов с института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Степан Федоров, представитель факультета журналистики, а также Ксения Юдина с факультета лингвистики и перевода, добавили там.

Обладатели стипендии президента РФ ежемесячно будут получать 30 тыс. рублей, стипендии правительства РФ — 20 тыс. рублей в течение учебного года.

В ЧелГУ действует обширная стипендиальная программа, напомнили в пресс-службе. Студенты могут претендовать на различные виды стипендий: академическую, повышенную академическую, социальную, социальную в повышенном размере и другие.

"Поддержка талантливой и активной молодежи - один из наших приоритетов. Студенты, отличившиеся в учебе, науке, творчестве, общественной деятельности или спорте, могут получить повышенную академическую стипендию. Кроме того, в университете учрежден целый ряд именных стипендий, на которые могут претендовать как обучающиеся за счет бюджетных средств, так и "контрактники". Мы также оказываем материальную помощь студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - рассказал проректор по молодежной политике ЧелГУ Дмитрий Батаев.

Система стипендий президента и правительства РФ получила развитие, сообщил заместитель руководителя направления стипендиального обеспечения Минобрнауки России Антон Ханджян.

"С 1 сентября 2025 года на смену четырем действовавшим ранее стипендиям пришли две - это стипендия президента для студентов, которые обучаются по направлениям подготовки, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России и стипендия правительства для студентов всех направлений. Размер этих стипендий составил 30 тыс. руб. и 20 тыс. руб. в месяц соответственно. Размеры увеличились от 4 до 14 раз по сравнению со старыми стипендиями. При этом сохранено общее предельное число получателей: 9100 студентов", - добавил Антон Ханджян.

Представитель Минобрнауки отметил, что вузы УрФО приняли активное участие в конкурсах, по итогам которых в округе определены 71 президентский стипендиат и 263 правительственных стипендиата, а также 8 именных стипендиатов.