Начались испытания элементов экипажной части первого российского высокоскоростного поезда

Раму моторной тележки ВСП, изготовленной на заводе "Уральские локомотивы" в Свердловской области, испытывают на базе АО "ВНИКТИ" в Коломне

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба предприятия "Уральские локомотивы"

ТАСС, 3 декабря. На базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (АО "ВНИКТИ", г. Коломна) проходят испытания рамы моторной тележки первого отечественного высокоскоростного поезда (ВСП), изготовленной на заводе "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область). Об этом сообщают в пресс-службе уральского предприятия.

Отмечается, что отличительной особенностью моторной тележки является подрамник, за счет которого обеспечивается независимая подвеска тягового двигателя. Конструкция уменьшает воздействие на путь и позволяет достичь необходимой плавности хода при больших скоростях. Сварка рам тележек высокоскоростного поезда производится на роботизированных комплексах из отечественной стали S355, которая способна сохранять ударную вязкость при пониженных температурах, что актуально при эксплуатации подвижного состава на высокой скорости в условиях российского климата.

© Официальный Telegram-канал РЖД

На предприятии добавили, что в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55343-2013 рама моторной тележки высокоскоростного поезда требует отдельных испытаний для подтверждения надежности конструкции и верности предварительных расчетов при составлении конструкторской и технологической документации. Она должна пройти 10 млн циклов нагрузки для подтверждения отсутствия усталостных трещин и соответствия современным требованиям по ресурсу и безопасности. Ранее, в период с марта по июнь этого года, уже успешно прошла испытания рама немоторной тележки ВСП. В дальнейшем собранные моторные и немоторные тележки будут тестироваться уже в составе высокоскоростного поезда.

Также параллельно проводятся испытания других элементов экипажной части ВСП: различным нагрузкам подвергаются оси моторной и немоторной колесных пар, колеса, тяговые редукторы с осью и в составе колесной пары.

"Испытание рамы моторной тележки ВСП — это ключевой и ответственный этап в создании нового подвижного состава, который позволяет проверить надежность и качество конструкции перед следующими этапами производства. Завод "Уральские локомотивы" обладает многолетним опытом, современными технологиями, передовым оборудованием, а также сильной командой специалистов и проверенными поставщиками, входящими в кластер производственной кооперации. Все это гарантирует успешную и своевременную реализацию проекта по созданию отечественного высокоскоростного поезда", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Уральских локомотивов" Олега Спаи.