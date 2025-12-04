Анохин наградил победителей ежегодного конкурса "Экспортер года" на Смоленщине

Регион входит в число лидеров Центрального федерального округа по экспортным показателям

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 4 декабря. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в среду наградил победителей и призеров ежегодного регионального конкурса "Экспортер года", который проводится ежегодно АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области". Об этом глава региона сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX.

"Смоленский бизнес продолжает демонстрировать высокие достижения в экспорте. Наша область входит в число лидеров Центрального федерального округа по экспортным показателям. <…> Смоленские компании постоянно расширяют географию своих поставок. Регион активно развивает международные торговые отношения с Белоруссией, Египтом, Турцией, Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, Индией", - сказано в сообщении.

Глава региона добавил, что благодаря взаимодействию с Российским экспортным центром (РЭЦ) Центр поддержки экспорта Смоленской области второй год подряд становится лучшим в России. Центр активно сотрудничает с федеральной системой "Сделано в России" для продвижения продукции смоленских компаний под единым брендом и повышения её узнаваемости за рубежом. На данный момент уже 32 смоленские компании получили знак "Сделано в России".

Отмечается, что по итогам регионального конкурса определяли экспортеров года в сферах промышленности, машиностроения, базовой продукции АПК, готового продовольствия, в сфере услуг, а также в номинациях "Трейдер года", "Прорыв года", "Лучшая женщина-экспортер", "Поехали!" имени Ю.А. Гагарина", "Властелин мира", "Семейный экспорт", "Будущее экспорта".

"Благодарю предпринимателей за вклад в развитие экспорта в Смоленской области. Мы гордимся тем, что продукция и услуги смоленского бизнеса пользуются большим спросом, обладают высоким качеством и удовлетворяют потребности не только российского рынка, но и становятся лидерами на международной арене", - резюмировал Анохин.