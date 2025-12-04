Ростов-на-Дону проведет сбор гумпомощи для участников СВО к Новому году

Школьники уже готовят новогодние талисманы для передачи военнослужащим, отметил глава города Александр Скрябин

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Власти Ростова-на-Дону объявили о подготовке традиционной акции по сбору гуманитарного груза для участников специальной военной операции накануне новогодних праздников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

"По сложившейся доброй традиции сделаем подарок нашим бойцам - соберем гуманитарный груз, чтобы поделиться с ними частицей тепла накануне новогодних праздников. Когда и где будет организован сбор - обязательно сообщу дополнительно", - отметил Скрябин.

По словам главы города, школьники уже готовят новогодние талисманы для передачи военнослужащим. "Это замечательная инициатива, которая объединяет детей и взрослых в поддержке тех, кто защищает нашу страну", - добавил он.

Скрябин также сообщил, что для детей военнослужащих, участвующих в СВО, город организует специальное участие в новогодних мероприятиях. "Особое внимание уделим детям из малообеспеченных семей, детям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам. У ребят будет возможность принять участие в различных новогодних мероприятиях", - подчеркнул глава города.

В период с 15 декабря по 15 января в учреждениях культуры Ростова-на-Дону пройдет более 500 показов новогодних спектаклей. Кроме того, в городе состоится благотворительная акция "Елка желаний", в которой примут участие городские власти. "Традиционно с коллегами примем участие в этой доброй акции", - подытожил глава города.