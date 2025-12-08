Делегация Калужской области провела переговоры с председателем ГК БДР Фармасьютикалз

Участники переговоров обсудили возможность строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций на территории региона совместно с компанией "Фармсинтез"

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Делегация Калужской области во главе с губернатором региона Владиславом Шапша провела в Нью-Дели переговоры с председателем группы компаний БДР Фармасьютикалз Интернешнл пвт. лтд. (БДР Фармасьютикалз) Дхармешем Шахом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках встречи губернатор рассказал об инвестиционной привлекательности Калужской области. Особое внимание он уделил одному из наиболее перспективных направлений сотрудничества - фармацевтике, направленной на лечение онкологии. В переговорах также приняли участие замгубернатора области Владимир Потемкин и руководство акционерного общества "Фармасинтез", - говорится в сообщении.

Участники переговоров обсудили возможность строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций на территории Калужской области совместно с компанией "Фармсинтез", отметили в пресс-службе, пояснив, что БДР Фармасьютикалз намерена развивать сотрудничество с партнерами на целевых рынках в России, Алжире, США и европейских странах.

"На протяжении многих лет развивается взаимовыгодная торговля калужского и индийского бизнеса в основном в машиностроении, химической, а также пищевой промышленности и сырья для нее. Вместе мы также сможем многое сделать для развития фармацевтики. Это сотрудничество поможет тысячам людей в России и других странах сохранить здоровье", - сказал Шапша, чьи слова приводятся в сообщении.