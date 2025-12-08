Владислав Шапша принимает участие в Российско-индийском бизнес-форуме

В ходе церемонии были отмечены успехи, которых добилась индийская экономика за последние годы

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Губернатор Калужской области Владислав Шапша находится в Индии с рабочим визитом. В Нью-Дели он принял участие в торжественном открытии Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI), сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе церемонии были отмечены успехи, которых добилась индийская экономика за последние годы, став среди крупных экономик самой быстрорастущей в мире. Ее среднегодовой рост за последние 5 лет превышает 8%. И уже сегодня Индию считают одним из ключевых драйверов мировой экономики.

Участие в форуме принимают представители официальных и деловых кругов двух стран. В программе - серия дискуссий о расширении присутствия индийских поставщиков на российском рынке, углублении промышленной кооперации и реализации совместных проектов, в том числе в фармацевтике.

"Все эти задачи актуальны для нашего региона. Объем торговли между Калужской областью и Индией в этом году увеличился почти на 9%. Рассчитываем сохранить эту позитивную тенденцию. И расширить взаимодействие за счет новых сфер. У наших стран давние партнерские отношения. А главное – наши народы связывает крепкая дружба. Это отличная основа для развития сотрудничества", - прокомментировал Шапша.

Отмечается, что на стратегической сессии "Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса", в которой также принял участие губернатор, обсуждалось наращивание встречных торговых потоков, преодоление барьеров, мешающих росту взаимной торговли и востребованность индийских компетенций в области цифровизации в России.