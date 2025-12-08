В Ивановской области внедрят автоматическую упрощенную систему налогообложения для МСП

Губернатор Станислав Воскресенский сообщил, что сохранятся и все действующие налоговые льготы для МСП, законопроект об их продлении до 2028 года внесен в облдуму

ТАСС, 8 декабря. Ивановские власти с 1 января 2026 года введут автоматическую упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН) для предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.

"До настоящего момента у нас этот режим не работал, он был не особо актуален. Но поскольку с 1 января 2026 года в стране действуют другие налоговые условия - Правительство России такое решение приняло и объявило - мы с 1 января будущего года вводим систему АвтоУСН", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

В ходе итоговой декабрьской встрече с жителями региона Воскресенский сообщил, что сохранятся и все действующие налоговые льготы для МСП, законопроект об их продлении до 2028 года внесен в облдуму. "У нас малый и средний бизнес - это очень значимая доля в экономике. Мы в ТОП-5 по стране входим именно по доле малого бизнеса в экономике региона. Поэтому приняли такое решение", - отметил Станислав Воскресенский.

В пресс-службе правительства Ивановской области пояснили, что АвтоУСН - специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, предприятиям не нужно платить страховые взносы, а налоги рассчитываются автоматически.