Ивановские власти введут квоты на трудоустройство участников СВО на предприятиях

Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский
08:49
© Официальный Telegram-канал правительства Ивановской области

ТАСС, 8 декабря. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе декабрьской итоговой встречи с жителями сообщил, что в регионе введут закон по квотированию рабочих мест для участников специальной военной операции на предприятиях. Об этом сообщается в Telegram-канале облправительства.

"Ребята будут возвращаться. К сожалению, многие возвращаются  с ранениями, получают инвалидность. И я считаю и вижу, что и  коллеги в других регионах  такие возможности рассматривают - нужен отдельный закон по  квотированию рабочих мест для  таких ребят. Мы в ближайшее  время обязательно разработаем  и оперативно примем, потому что  это очень и очень важно", - приводятся слова Воскресенского  в канале правительства.

Отмечается, что вопрос о трудоустройстве и адаптации к мирной жизни ветеранов СВО задал участник президентской программы "Время Героев" Павел Емельянов. 