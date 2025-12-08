Ивановские власти введут квоты на трудоустройство участников СВО на предприятиях

Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе декабрьской итоговой встречи с жителями сообщил, что в регионе введут закон по квотированию рабочих мест для участников специальной военной операции на предприятиях. Об этом сообщается в Telegram-канале облправительства.

"Ребята будут возвращаться. К сожалению, многие возвращаются с ранениями, получают инвалидность. И я считаю и вижу, что и коллеги в других регионах такие возможности рассматривают - нужен отдельный закон по квотированию рабочих мест для таких ребят. Мы в ближайшее время обязательно разработаем и оперативно примем, потому что это очень и очень важно", - приводятся слова Воскресенского в канале правительства.

Отмечается, что вопрос о трудоустройстве и адаптации к мирной жизни ветеранов СВО задал участник президентской программы "Время Героев" Павел Емельянов.