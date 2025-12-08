В Волгоградской области реализовали 47 инвестпроектов в сфере АПК в 2025 году

Инвестиции в сельское хозяйство региона способствуют более активному развитию перерабатывающих площадок и наращиванию мощностей хранения

ТАСС, 8 декабря. Реализация 47 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Волгоградской области завершена в 2025 году, сообщается на сайте региональной администрации.

“Объем инвестиций в сельское хозяйство, включая растениеводство, животноводство и рыбоводство, по данным Волгоградстата, составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. ˂…˃ Реализовано 47 инвестиционных проектов, продолжается реализация еще 137-ми”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции в сельское хозяйство региона способствуют более активному развитию перерабатывающих площадок и наращиванию мощностей хранения. Так, "Камышинская зерновая компания" уже увеличила объемы хранения на 22,5 тыс. тонн. "АПК Городищенский" в этом году планирует завершить установку второй производственной линии по сушке овощей. Продолжается четырехэтапная реконструкция на Цимлянском рыборазводном заводе с обновлением инкубационной базы насосной станции, канала главного водозабора, рыбозащитного сооружения и другими этапами модернизации.

Волгоградская область готова приступить к реализации проектов нового этапа, рассчитанного до 2036 года. Он включает расширение зернового и мелиоративного комплексов, внедрение агротехнологий на основе биологизации сельскохозяйственного производства, развитие селекции и семеноводства, а также создание центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных.