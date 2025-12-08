Стипендии губернатора получили 50 свердловских студентов, осваивающих рабочие профессии

Размер выплат составил 18 тыс. рублей

ТАСС, 8 декабря. 50 лучших студентов свердловских техникумов и колледжей получили губернаторские стипендии за успехи в освоении рабочих профессий. Выплатами в размере 18 тыс. рублей отмечены будущие железнодорожники, трактористы, электромонтеры, слесари и другие студенты, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Стипендии получили студенты очной формы обучения из техникумов и колледжей Екатеринбурга, Камышлова, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска, Краснотурьинска, Верхней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска и Талицы. Все стипендиаты прошли тщательный отбор и проявили себя не только через отличные академические результаты, отражающиеся в высоких оценках по профильным предметам, но и через активное участие в олимпиадах, чемпионатах и конкурсах, по данным департамента.

За последние пять лет число студентов техникумов увеличилось с 113 до 127 тыс. человек. Одной из приоритетных задач национального проекта "Кадры" является повышение престижа рабочих профессий. Ранее губернатор Денис Паслер в социальных сетях подчеркнул, что Свердловская область стала одним из первых регионов, присоединившихся к проекту "Профессионалитет", и отметил важность сохранения темпов его реализации.