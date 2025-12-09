В СКФУ прошел День добровольца 2025

Мероприятие было ориентировано на широкую молодежную аудиторию

ТАСС, 9 декабря. В Северо‑Кавказском федеральном университете состоялся "День добровольца 2025", посвященный развитию волонтерского движения среди молодежи. Участники смогли познакомиться с разными форматами добровольческой активности, увидеть возможности личностного и профессионального роста через волонтерство и выбрать направления для собственной самореализации.

Ключевыми задачами "Дня добровольца 2025" стали вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, популяризация волонтерских практик, поддержка уже действующих добровольцев и формирование у молодых людей гражданской ответственности. Программа была построена вокруг практико‑ориентированных и просветительских форматов, позволивших участникам сразу применить полученные знания на практике.

В первой половине дня добровольческие акции развернулись на разных площадках Ставрополя. В школе № 11 для старшеклассников провели интеллектуальный квиз "Наша Конституция", направленный на повышение правовой грамотности и интереса к Основному закону Российской Федерации. В гимназии № 25 прошел патриотический квиз по истории России в формате "Своя игра" с написанием писем участникам специальной военной операции. Параллельно на краевой станции переливания крови стартовала донорская акция, в ходе которой все желающие могли сдать кровь и оказать реальную помощь тем, кто нуждается в переливании.

Значительная часть программы была сосредоточена в Научной библиотеке СКФУ. Здесь состоялся квиз по сахарному диабету, который дополнила лекция о заболевании и мастер‑класс по оказанию первой помощи при травмах и кровотечениях. Участники получили знания о сохранении здоровья и освоили базовые навыки помощи пострадавшим. Для иностранных студентов организовали мастер‑класс по созданию новогодних игрушек из подручных материалов, в ходе которого они через совместное творчество познакомились с элементами русской новогодней традиции.

Отдельным направлением программы стал выезд студентов в приют "Лучший друг" в рамках акции "Человек собаке друг". Добровольцы передали приюту необходимые вещи для животных и провели время с питомцами, поддержав организацию не только материально, но и вниманием и заботой.

Кульминационным моментом "Дня добровольца 2025" стала торжественная церемония награждения добровольцев СКФУ. На площадке университета отметили наиболее активных представителей волонтерского движения, проявивших себя в социальных, просветительских и благотворительных проектах как внутри кампуса, так и за его пределами.

