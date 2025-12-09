СКФУ усилил позиции в мировом рейтинге университетов

Составителем рейтинга является Гильдия экспертов в сфере профессионального образования

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) занял 1060 место в Глобальном агрегированном рейтинге, улучшив свои позиции за год на 167 пунктов.

Глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию вузов, ранжированных по показателям 13 рейтингов и одной публичной базы данных. Источником информации, используемой для агрегации, являются открытые данные наиболее популярных мировых рейтингов университетов по результатам за 2025 год. При составлении рейтинга учитываются открытые данные рейтингов: QS World University Rankings, THE - Times Higher Education World University Rankings, ARWU - Academic Ranking of World Universities и другие.

Составителем рейтинга является Гильдия экспертов в сфере профессионального образования. Выборку составили 1745 университетов из 105 стран (в том числе 49 российских университетов). В числе российских вузов - четыре федеральных университета. В итоговый рейтинг также попали три вуза из СКФО.

Позиция СКФУ среди российских университетов – 32 место.

Также по результатам мирового рейтинга университетов Times Higher Education World University Rankings 2026 СКФУ получил место в диапазоне 1501+.