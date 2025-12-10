Смоленский губернатор подвел итоги работы Движения Первых в регионе

Платформа объединяет более 40 тысяч юных смолян, наставников и активных родителей

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 10 декабря. Губернатор Смоленской области Василий Анохин подвел итоги работы Движения Первых в регионе. Глава области рассказал об этом во вторник в своем канале в национальном мессенджере MAX по итогам состоявшегося в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске заседания регионального Координационного совета по взаимодействию с этим общероссийским движением.

"Вместе с участниками подвели итоги работы за год и определили задачи на перспективу. Символично, что мероприятие состоялось в День Героев Отечества. Сегодня в регионе создано 27 местных и 481 первичное отделение Движения Первых, объединяющее более 40 тысяч юных смолян, наставников и активных родителей. Активно работает система детского самоуправления. Ребята разрабатывают и реализуют свои инициативы, участвуют в конкурсах различного уровня. В этом году победителями и призерами международных и всероссийских проектов "Движения первых" стали более 270 человек, региональных – свыше 2 тысяч", - написал Анохин.

Он добавил, что в рамках деятельности общественной организации на территории региона проходит большое количество мероприятий и проектов.

"Вручил благодарственные письма специалистам, чья работа обеспечила развитие движения в муниципальных округах Смоленской области. Работа активистов связана с решением задач, от которых зависит будущее страны: понимание исторического наследия России, уважение к воинским традициям, развитие гражданственности и патриотизма, формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции", - написал губернатор, поблагодарив активистов за труд и пожелав успехов.