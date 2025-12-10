ОМК провела 18-ю научно-практическую конференцию молодых специалистов

Ученые и инженеры Объединенной металлургической компании, студенты и педагоги профильных вузов представили около 80 докладов

ТАСС, 10 декабря. Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела 18-ю научно-практическую конференцию молодых специалистов. На конференции ученые и инженеры компании, студенты и педагоги профильных вузов представили около 80 докладов по внедрению новых технологий в металлургии и машиностроении, а также по решению прикладных задач на производствах. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

"В числе докладов были работы, посвященные освоению новых марок стали и новых видов металлопродукции. Так, награду за лучшую инновационную идею получил Константин Бугреев из Благовещенска (Башкортостан), который разработал высокопрочную трубопроводную арматуру, которую можно применять для добычи нефти с повышенным содержанием сероводорода. А Дмитрий Новокшонов из Москвы, который уже в десятый раз участвовал в конференции ОМК, получил награду за лучшую внедренную работу с экономическим эффектом. Он представил результаты внедрения новых принципов формовки трубной заготовки, разработанных на основе компьютерного моделирования", - сообщается в пресс-релизе.

Разработка Новокшонова повысила качество сварного соединения и геометрическую точность труб, тем самым снизив потери заказчиков на этапе монтажа, повысив надежность эксплуатации и безопасность трубной продукции, что критически важно для нефте- и газопроводов, систем высокого давления и ответственных строительных конструкций, добавили в пресс-службе.

В этом году были доклады как по направлениям цифровых технологий, роботам и компьютерному зрению в промышленности, так и по металлургии, машиностроению и другим смежным отраслям. В их числе доклад, посвященный технологии бесшовных труб повышенной коррозионной стойкости. Это совместная разработка ученых ОМК и университета МИСИС, которая поможет повысить надежность и срок службы трубопроводов, особенно в сложных природных условиях, сообщают в компании.

Как отметили в ОМК, сейчас на предприятиях компании строят успешную карьеру десятки победителей и участников конференций прошлых лет, а их патентованные изобретения и передовые разработки используют в значимых российских проектах.