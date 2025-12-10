Шумков: курганцы отправили бойцам СВО самый крупный груз из собиравшихся ранее в регионе

Глава региона отметил, что в сбор помощи бойцам большой вклад внесли десятки крупных предприятий и предпринимателей региона, а также тысячи других неравнодушных жителей.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Жители Курганской области отправили самый крупный в регионе - с начала спецоперации - гуманитарный груз в поддержку бойцов СВО: 22 автомобиля, девять единиц мототехники, квадроциклы, дроны "Мавик", антидроновые детекторы "Булат", печи, ноутбуки, рации, инструменты, медикаменты и многое другое. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем канале в МАХ.

"Сегодня я всеми вами очень горжусь, мои дорогие друзья. В зону СВО нашим парням разом отправлено более 150 тонн груза с самым необходимым. Всего ушло 22 автомобиля, 9 единиц мототехники, квадроциклы, дроны "Мавик" и антидроновые детекторы "Булат", печи, ноутбуки, рации, генераторы, запчасти, инструменты, медикаменты, маскировочные сети и многое другое. Это самый крупный разовый груз с начала спецоперации", - написал он.

"Наши волонтеры в том числе на свои средства плетут маскировочные сети. И не просто механически делают узор, а как недавно поделилась одна из женщин, делают это с защитной молитвой, как за родных сыновей и внуков. <…> А мы уже начинаем работу по формированию нового груза. Правительство выделило еще 25 млн рублей. На эти средства приобретают сейчас по заявкам ребят десятки позиций оборудования", - рассказал глава региона.

В частности, до конца года планируется отправить еще 200 ударных дронов, собранных в регионе на средства, которые со своих зарплат на это направили государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных учреждений.

"В подобных мероприятиях участвует много молодежи. Учащиеся техникумов, студенты. Часто приходится слышать про разную молодежь, про низкую духовность и так далее. Вот она, наша молодежь, работает руками, помогает фронту", - добавил Шумков.