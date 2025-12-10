В Смоленской области за девять месяцев объем инвестиций вырос на 11 млрд до 77 млрд рублей

Об инвестиционной активности в регионе рассказал губернатор Василий Анохин

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 10 декабря. В Смоленской области за девять месяцев 2025 года на развитие экономики и социальной сферы региона направлено около 77 млрд рублей инвестиций - почти на 11 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX губернатор Василий Анохин, добавив, что за последние два года в области значительно ускорились темпы роста инвестиций.

"Высокая инвестиционная активность в регионе - одна из ключевых задач, обозначенных президентом России. Ее мы выполняем последовательно. За последние два года нам удалось значительно ускорить темпы роста. <…> Позитивная динамика подтверждается и статистикой. За 9 месяцев этого года на развитие экономики и социальной сферы региона направлено около 77 млрд рублей инвестиций - почти на 11 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. По динамике инвестиций Смоленская область заняла 5 место среди субъектов ЦФО и 20 место по России. При этом рост инвестиций в регионе составил 6,2%, что на 5,7% выше общероссийского показателя", - написал Анохин.

Уровень инвестиций вырос в нескольких отраслях, добавил губернатор. Так, в сельском хозяйстве рост за 9 месяцев составил более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Положительную динамику в регионе также зафиксировали в обрабатывающей промышленности, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Увеличились вложения и в деятельность гостиниц и предприятий общепита, а также в сферу образования - почти в 1,5 раза, констатирует губернатор.

"Продолжаем развивать инфраструктуру преференциальных территорий. В Смоленской области это два индустриальных парка - "Феникс" и "Сафоново", особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Стабна", а также территория опережающего развития "Дорогобуж". Эти площадки предоставляют предпринимателям значительные преимущества: налоговые льготы, упрощенные административные процедуры и инфраструктурную поддержку. Помимо этого, для предпринимателей в регионе действует широкий комплекс мер поддержки - федеральных и региональных", - добавил Анохин.