В Ярославской области направят на ремонт территорий больниц и школ почти 90 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Около 90 млн рублей будет направлено в 2026 году на приведение в порядок территорий медицинских и образовательных учреждений в Ярославской области, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"Около 90 млн рублей будет направлено на ремонт территорий медицинских организаций и учреждений образования", - сказано в сообщении по результатам заседания комитета по здравоохранению областной думы.

В свою очередь, министр финансов региона Алексей Долгов уточнил детали по другим статьям расходов.

"По итогам заседания комитета по здравоохранению депутаты поддержали инициативу губернатора – 40 млн рублей будет направлено на ремонт территорий медицинских учреждений", – процитировали в пресс-службе слова Долгова.

Также, по его словам, планируется направить 50 млн рублей на аналогичные работы на территориях учреждений образования.

Кроме того, еще 50 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт четырех стационарных отделений медицинских организаций в Ярославле и одного – в Рыбинске.

Социальная направленность бюджета

"В целом же расходы на укрепление материально-технической базы медицинских организаций будут увеличены на 70 млн рублей. Кроме того, предлагается предусмотреть 14 млн рублей на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения по информационной безопасности, а на завершение строительства областной детской клинической больницы планируется выделить средства в сумме 500 млн рублей", – добавил Долгов.

Также в бюджете на 2026 год предусмотрено 150 млн рублей на проведение капитального ремонта крыш в малоэтажных многоквартирных домах.

Как отмечается в сообщении, с учетом всех корректировок бюджет Ярославской области сохраняет социальную направленность. Только в 2026 году почти половина всех расходов – 74,3 млрд рублей – пойдет на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. В полном объеме предусмотрены средства на поддержку участников СВО и их семей, а также индексация социальных выплат на 5,1%. Окончательное решение по всем внесенным поправкам будет принято на заседании Ярославской областной Думы 15 декабря.