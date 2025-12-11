В Ростове в 2025 году впервые пройдет конкурс "Лучшая Ель города Ростова-на-Дону"

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Конкурс "Лучшая Ель города Ростова-на-Дону" впервые состоится в Ростове в текущем году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

"В текущем году впервые в нашем городе проводится конкурс "Лучшая Ель города Ростова-на-Дону". Зная творческий подход и креативность ростовчан, уверен, конкурс будет ярким и интересным", - сказал Скрябин.

В данном конкурсе могут принять участие жители города, организации или предприятия, установившие новогоднюю ель на общественных пространствах муниципалитета, пояснил глава.

"При проведении конкурса будут учитываться внешнее техническое состояние, количество различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления, а также художественная выразительность, оригинальность в оформлении и наличие гармонии цветового решения в оформлении", - добавил Скрябин.

По словам главы, подать заявку на участие можно с 15 по 19 декабря 2025 года, итоги конкурса будут подведены до 25 декабря текущего года.