В Ростове разработали программу поддержки участников СВО и их семей при ведении бизнеса

Меры представляют собой льготные микрозаймы от 1% до 5% годовых в зависимости от срока и суммы привлекаемых средств

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Ростова-на-Дону и его подразделение центр "Новый Ростов" разработали дополнительные программы для участников СВО и членов их семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

"По моему поручению фондом дополнительно реализованы программы поддержки участников СВО и членов их семей при организации и ведении бизнеса в виде льготных микрозаймов от 1% до 5% годовых в зависимости от срока и суммы привлекаемых средств", - сказал Скрябин.

Под 1% можно привлечь до 1,5 млн рублей на любые предпринимательские цели на срок до двух лет.

Свыше 1,5 млн рублей до 3 млн рублей процентная ставка составит 3% на срок до 3 лет. При этом срок предпринимательской деятельности не ограничен. При желании привлечь свыше 3 млн рублей до 5 млн рублей по ставке 5% срок предпринимательской деятельности должен составлять не менее двух лет.

"Помимо этого, данная программа распространяется на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказывающие поддержку армии России в рамках СВО в части производства, реализации товаров и оказания услуг для помощи военнослужащим, согласно заключенным контрактам с Министерством обороны РФ", ч сообщил глава.

Также введена программа поддержки социальных предпринимателей, по ставкам от 1% до 6% годовых в зависимости от суммы займа.