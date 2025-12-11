Ярославцам предложили поддержать Смоленск в выборе "Молодежной столицы"

Голосование проходит до 19 декабря на портале госуслуг в рамках всероссийской премии "Время молодых" Росмолодежи

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил жителям региона проголосовать за города ЦФО: Смоленск в номинации "Молодежная столица" и Елец в номинации "Город молодежи". Статусы присуждаются городам на один год, открывая новые возможности для самореализации молодежи страны, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ярославская область как один из культурных и туристических центров страны видит в этом конкурсе возможность создать новые связи между молодыми поколениями жителей исторических городов", отметил Евраев.

По его словам, Город-герой Смоленск и город воинской славы Елец обладают таким же, как и Ярославль, мощным историческим кодом, который может и должен стать основой для ярких современных молодежных проектов, фестивалей и образовательных программ. "Давайте поддержим наших соседей! Их успех поможет оживить историческое наследие Центральной России для молодежи, сделает его ближе и интереснее. Уверен, что студенты наших вузов с удовольствием включатся в этот процесс", - добавил губернатор.

Голосование проходит до 19 декабря на портале госуслуг в рамках всероссийской премии "Время молодых" Росмолодежи. Чтобы принять участие, нужно войти под своей учетной записью, выбрать номинацию "Молодежная столица" или "Город молодежи" и открыть опрос.