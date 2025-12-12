Анохин рассказал о сотрудничестве с РЖД в подготовке специалистов на Смоленщине

Для железных дорог в регионе квалифицированные кадры готовят в учреждениях среднего профессионального образования в Вязьме и Смоленске

Редакция сайта ТАСС

Замначальника МЖД (по территориальному управлению) Артем Устинов и губернатор Смоленской области Василий Анохин © Пресс-служба правительства Смоленской области

ТАСС, 12 декабря. Губернатор Смоленской области Василий Анохин накануне обсудил вопросы подготовки квалифицированных кадров для железнодорожной отрасли с заместителем начальника Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД") по территориальному управлению Артемом Устиновым. Об этом написал губернатор в своем канале в национальном мессенджере MAX по итогам встречи.

"Постоянно работаем над тем, чтобы учебные заведения Смоленской области готовили квалифицированных специалистов, востребованных в различных сферах. Это касается бюджетных организаций, промышленных предприятий, а также наших стратегических партнеров. Один из них - компания ОАО "Российские железные дороги". В Смоленской области специалистов для РЖД готовят Вяземская академия технологий и транспорта и Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса. В этих учреждениях в настоящее время обучаются 1266 студентов, из них 295 – целевики", - написал губернатор.

Анохин добавил, что студенты заключают договоры о целевом обучении с крупнейшими работодателями: Московской дирекцией тяги, Центральной пригородной пассажирской компанией, Сервисным локомотивным депо "Смоленск" и Московской Дирекцией моторвагонного подвижного состава. В качестве преподавателей работают действующие железнодорожники, передавая свой опыт и знания будущим профессионалам.

"Обеспечение качественным и доступным образованием нашей молодежи – один из наших приоритетов. Создаем необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты оставались работать в Смоленской области", - добавил глава региона.