В Ростове пройдут концерты для пожилых людей

Первый концерт пройдет 20 декабря в патриотическом центре "Победа"

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Пожилые ростовчане могут посетить концерты творческих коллективов города, а также мастер-классы в библиотеках. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

"Представители старшего поколения в зимний период могут заниматься не только спортом. Для всех, кто любит более спокойный досуг и предпочитает искусство, в городе будут проходить концерты", - рассказал Скрябин.

Отмечается, что для "серебряных" ростовчан ежемесячно будут выступать творческие коллективы – и детские, и взрослые. Первый концерт пройдет уже 20 декабря в патриотическом центре "Победа" по адресу: ул. Б. Садовая, 51.

"Площадка будет открыта для выступлений самодеятельных творческих коллективов и театральных студий", - отметил Скрябин.

Кроме того, библиотеки будут организовывать полезные мастер-классы. В пресс-службе добавили, что культурный досуг для пожилых – хорошая возможность пообщаться с единомышленниками, отвлечься от домашних забот и с удовольствием провести время.