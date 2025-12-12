В Ростове-на-Дону наградили лучших учителей по итогам муниципального этапа конкурса

Всего в конкурсе приняли участие 70 ростовских преподавателей и 8 учеников психолого-педагогических классов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года-2026" наградили в Ростове-на-Дону, абсолютным победителем и "Учителем года города Ростова-на-Дону" стала преподаватель обществознания лицея № 69 Юлия Селяева. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

"Счастливые люди – это те, которые работают по призванию и любят свою профессию. Стараются внести свой вклад в развитие профессии, а самое главное – прививают любовь к знаниям нашей молодежи. Наши педагоги именно такие", – написал Скрябин.

Лучших также определили в номинациях "Воспитатель года", "Советник директора по воспитанию", "Педагог-психолог", "Лучший учитель курса "Основы православной культуры", "Дефектолог года", "Логопед года", "Учитель здоровья", "Педагогический дебют" и других.

Всего в конкурсе приняли участие 70 ростовских учителей и 8 учеников психолого-педагогических классов. "Участие в конкурсе – это не просто соревнование. Это возможность показать свои лучшие качества, обменяться опытом и идеями, это и шанс расти, развиваться и становиться еще лучше", – отметил глава города.

Имена ростовских педагогов регулярно входят в число призеров и лауреатов всероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства.