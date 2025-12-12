Людмила Бабушкина приняла участие в торжественном собрании в честь Дня Конституции

Спикер свердловского заксобрания напомнила о работе парламентариев по приведению областного законодательства в соответствие с новыми нормами

ТАСС, 12 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, которое провел глава региона Денис Паслер. В ходе торжественного собрания состоялась церемония вручения государственных наград выдающимся уральцам, а также паспортов школьникам из числа отличников учебы и участников "Движения Первых". Об этом сообщили в управлении информационной политики заксобрания.

"Депутаты Свердловской области работали над проектом поправок в Конституцию, встречались с представителями гражданского общества, обсуждали каждую статью и добавляли свои предложения, часть из которых были учтены. Конституция, с принятыми в 2020 году поправками, дала толчок для развития государства, позволила противостоять санкционному и внешнеполитическому давлению и объединила все общество в поддержке участников СВО и понимании своей культурно-исторической ценности", - приводят слова Бабушкиной в управлении.

В парламенте добавили, что после принятия основополагающих поправок в Конституцию РФ законодатели Свердловской области провели большую работу по приведению областного законодательства в соответствие с обновленной Конституцией и федеральными законами, которые были приняты в развитие конституционных положений.

"С целью наиболее быстрого и эффективного интегрирования принятых поправок в правовое поле региона губернатором была сформирована рабочая группа по подготовке предложений об актуализации и совершенствовании Устава Свердловской области. <…> Наряду с поправками в Устав, были внесены изменения в Избирательный кодекс Свердловской области, скорректированы более 20 региональных законов, 1 закон признан утратившим силу", - добавили в управлении.

В облпарламенте также напомнили, что 19 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Он предусматривает три вида организации местного самоуправления: одноуровневую, двухуровневую или смешанную. На Среднем Урале сложилась смешанная система органов местного самоуправления.