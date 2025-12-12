Шумков: бюджетники Курганской области получат по 10 тыс. рублей к Новому году

Губернатор региона добавил, что каждый квартал на поддержку жителей с помощью региональных социальных выплат выделяется более 1 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Работники бюджетных учреждений Курганской области получат единоразовую региональную выплату в размере 10 тыс. рублей к Новому году, средства на это власти предусмотрели. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время прямого эфира.

"В Курганской области ряд социальных выплат введен по нашей [правительства региона] инициативе, по ним нет никаких федеральных нормативных актов обязательного действия. <…> Второй год подряд, с марта 2024 года, ежеквартально правительство региона за счет бюджета выплачивает по 10 тыс. рублей всем бюджетникам – это 89 тыс. человек. <…> В декабре тоже будет такая выплата", – рассказал он, отвечая на вопрос жителей.

Он добавил, что каждый квартал на поддержку жителей Курганской области с помощью региональных социальных выплат выделяется более 1 млрд рублей. В среднем по году по информации региональных властей, расходы на эти цели составляю около 5 млрд рублей.

По данным Шумкова, также на протяжении последних 5 лет 4,5 тыс. курганских семей с детьми-инвалидами регулярно получают единоразовые выплаты. Их размер составляет 10 тыс. рублей. Еще 56 тыс. ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных в Курганской области получают выплаты в размере 2 тыс. рублей и более. Они за последние годы увеличены в несколько раз, при этом сохранена компенсация части стоимости коммунальных услуг. Также по 10 тыс. рублей направляются участникам боевых действий накануне Дня Победы – таких в регионе 18 тыс. человек. Кроме того, по словам губернатора, в прошлом году Курганской области удалось стать первым регионом в России по темпам роста зарплат. Ежегодно доход бюджетников растет на 10-15 %.

Шумков отметил в целом улучшение ситуации и снижение дефицита врачей и учителей благодаря комплексу принимаемых мер, в том числе по повышению зарплат и переменам на рабочих местах.

В частности, по его данным, дефицит врачей снизился в два раза за шесть лет.

"Когда мы начинали работать шесть лет назад, основные призывы врачей были: "Поправьте нам зарплату, отремонтируйте, постройте новые больницы, ФАП, дайте оборудование, дайте "скорые помощи", и оно полетит". Пожалуйста, уже 450 <…> машин неотложной помощи приобретено и поставлено, оборудование уже колоссальное количество - мы вот недавно разговаривали с руководителем Росздравнадзора, Курганская область как раз по оборудованию медицинскому выше среднероссийских показателей, количество отремонтированных и построенных объектов медицины - уже более 450 объектов. Теперь дело уже за работой самих врачей", - сказал он.

Кроме того, только в 2025 году в школы области удалось привлечь более 280 молодых педагогов. Среди стимулирующих выплат - 180 тыс. рублей в год 100 лучшим молодым педагогическим работникам дополнительно от властей региона. Подобные выплаты есть и для молодых медицинских работников.