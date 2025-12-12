Алтай получил награду программы по развитию въездного туризма "Открой твою Россию"

В регионе уже стартовала медиа кампания по продвижению зимнего отдыха

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Правительства Республики Алтай

ТАСС, 12 декабря. В Национальном центре "Россия" 12 декабря состоялось торжественное событие в сфере туризма – финальное мероприятие по подведению итогов федеральной программы по развитию въездного туризма "Открой твою Россию".

Событие направлено на презентацию туристических проектов регионов, разработанных в рамках международной программы развития въездного туризма "Открой твою Россию" Агентства стратегических инициатив. Ее цель – укрепление инвестиционного и экспортного потенциала российских регионов, поддержка предпринимателей в сфере туризма, формирование современной туристической инфраструктуры и рост международного туристического потока.

Республика Алтай вошла в состав регионов образовательной платформы и вышла в финал инициативы, направленной на развитие въездного туризма.

Торжественная церемония награждения, которая стала кульминацией образовательного и проектного этапа программы, прошла с участием руководителей исполнительных органов власти страны и отраслевых лидеров. Во время церемонии было отмечено, что все представленные турпродукты прошли строгую верификацию как российским экспертным сообществом, так и иностранными туроператорами.

В рамках церемонии также были анонсированы меры поддержки, которые получат регионы-финалисты для продвижения своих турпродуктов в 2026 году.

Заслуженную награду Председателю Правительства Республики Алтай Александру Прокопьеву вручил один из почетных гостей церемонии – Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Сейчас перед Республикой Алтай стоят амбициозные цели по развитию туризма. Наш регион уже находится в процессе масштабной трансформации туристической отрасли: развивается международный аэропорт Горно-Алтайск, создается новая инфраструктура, повышается уровень сервиса, формируются всесезонные кластеры, а также растет поток наших партнеров-инвесторов. Модернизация въездного туризма и достижение показателя в 5% доли иностранных гостей в общем турпотоке региона - наш ориентир работы к 2030 году. А признание на федеральном уровне - победа нашего турпродукта в программе "Открой твою Россию", подтверждает, что мы выбрали правильный вектор развития", - подчеркнул Председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Партнеры программы, среди которых Агентство стратегических инициатив, Минэкономразвития России, Фонд ЦСР, Россотрудничество, ведущие туроператоры и медиахолдинги, представили комплекс инструментов для продвижения.

"В регионе уже стартовала медиа кампания по продвижению зимнего отдыха, нам важно сохранить и развивать круглогодичный туризм, обеспечив качество сервиса в том числе на самый взыскательный вкус, включая иностранных гостей, а также активно развивать въездной туризм в соответствии с поставленными руководством страны и региона задачами", - сообщила первый заместитель министра экономического развития РА Ольга Филипенкова.

Республика Алтай, войдя в число финалистов, получила не только почетный статус, но и практические возможности для вывода своего уникального туристического предложения на международный уровень, укрепляя позиции одного из самых привлекательных и гостеприимных регионов страны.