Обеспечивающий водоснабжение Кургана водозабор планируют открыть 25 декабря

Сразу после этого начнется реконструкция изношенных канализационных очистных

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Арбинский водозабор, обеспечивающий водоснабжение Кургана, откроют после масштабной реконструкции с привлечением 1,8 млрд рублей уже перед Новым годом, 25 декабря. Об этом объявил губернатор региона Вадим Шумков в ходе прямого эфира.

Сооружение было построено в 70-х годах прошлого столетия, с тех пор капитально не ремонтировалось.

"Арбинские водоочистные сооружения мы заканчиваем 25 декабря. Жители города Кургана будут получать чистую воду - предусмотрена система обезжелезивания, марганец будет тоже уменьшаться. <…> Эта вода характеризируется очень большим количеством железа и марганца", - поделился он.

Сразу после этого, в 2026 году, начнется реконструкция изношенных канализационных очистных. На эти цели будет направлено 10,6 млрд рублей, работы планируется завершить к концу 2029 года.

"А если правильно сказать, там не реконструкция, там новое строительство очистных. <…> Минприроды по отдельной федеральной программе выделяет финансирование. <…> Почти 4 млрд из суммы дает Курганская область. Колоссальные для нас деньги, их надо изыскать, в бюджет внести - мы это сделали", - отметил Шумков.

Кроме того, Курган ждет начало еще одного крупного проекта – строительство дублера Чеховского моста. Сейчас его проектирование завершается. Регион направил просьбу передвинуть финансирование для начала работ на более ранние сроки. Если это будет сделано, то к строительству можно будет приступить также в 2026 году.

"Абсолютно оправданный инфраструктурно-инженерный проект, <…> [район] Заозерный развивается бурными темпами, там в будний день работает порядка 15 строительных кранов. <…> Потому мы длительное время тоже занимались этим проектом и решили сделать четыре полосы по улице Мостостроителей - там сейчас две полосы, и сделать мост-дублер, он стоит порядка <…> почти 6 млрд рублей. <…> Проектирование самой работы, экспертиза проекта сегодня тоже уже начата, и по завершению экспертизы мы выйдем снова на правительство РФ с предложением выделить нам финансирование, и начнем строить данный мост, надеюсь, во втором полугодии 2026 года. И за три года - там вообще в программе федеральной предполагается до 2030 года, но мы умеем строить быстро - постараемся данный мост возвести", - сказал губернатор.