Шумков: властям уже удалось заменить в достаточном объеме старые автобусы в Кургане

Всего с 2024 года было приобретено 140 из 170 таких единиц техники, отметил губернатор области Вадим Шумков

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о завершении масштабного для региона обновления автобусного парка города Кургана. С учетом приобретенных перевозчиками с господдержкой в этом году еще 88 новых автобусов, парк общественного транспорта областного центра обновится практически в полном объеме. Об этом Вадим Шумков заявил в ходе прямого эфира.



"Касательно автобусов. В Кургане эта работа уже завершена. С 2024 года включительно <…> мы приобрели 140 из 170 новых автобусов для Кургана. В этом году купили еще перевозчики - опять же с нашей прямой финансовой поддержкой, в разных случаях она составляет от 50 до 60% от стоимости самого автобуса - <…> 88 новых автобусов. Я считаю, что на этом можно будет поставить точку в замещении старых автобусов, старых "пазиков" города Кургана с господдержкой", - сказал он.



Шумков подчеркнул – не каждый регион может похвастаться столь масштабной поддержкой покупки общественного транспорта.



Кроме того, правительство региона много раз выражало готовность поддержать замену автобусов во втором по величине городе региона – Шадринске, однако тогда "продвижки" в работе с перевозчиками добиться не удалось, рассказал глава области. В частности, деньги были предусмотрены уже в прошлом году, но перевозчики не хотели покупать новый транспорт. Тогда за счет правительства региона было приобретено 8 новых автобусов на общую сумму 16 млн рублей.



"Касательного города Шадринска: там тоже к этому процессу подходили, по-моему, не менее трех раз выезжала комиссия правительства вместе с главой администрации, собирали перевозчиков. Там автобусов <…> порядка 30, и тоже проговаривали - давайте менять ваши "пазики" на более достойные, более новые автобусы, но, к сожалению, каждый раз слышали одну и ту же песню – "не можем", "не удобно". И вот буквальной крайний раз выезжали <…> месяц назад, собирали снова перевозчиков, предложили им вместо "пазиков" покупать автобусы NEXT с субсидированием за счет областного бюджета – тоже, по-моему, более 50% стоимости, там 60 или 65%, если в сборке с федеральными деньгами взять. <…> Надеюсь, что товарищи согласятся", - сказал Шумков.



Также часть из 170 приобретенных ранее с господдержкой новых автобусов обслуживает межмуниципальные рейсы.