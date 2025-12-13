Три сотрудника МГТУ имени Г. И. Носова получили звание заслуженного профессора

Еще шесть сотрудников были удостоены звания заслуженного работника

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Три выдающихся ученых и педагога Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова получили звание заслуженного профессора. Еще шесть сотрудников были удостоены звания заслуженного работника, сообщили ТАСС в университете.

“Почетное звание “Заслуженный профессор МГТУ им. Г. И. Носова” присвоено Вячеславу Николаевичу Калмыкову, Валерию Ивановичу Косматову и Светлане Григорьевне Шулежковой. Еще шесть сотрудников удостоены звания “Заслуженный работник МГТУ им. Г. И. Носова”, - сказали в вузе.

Там добавили, что, кроме того, семь сотрудников были награждены почетной грамотой МГТУ за плодотворную и безупречную работу. Также была объявлена благодарность 20 работникам (из них 15 - за неизменно высокое качество исполнения должностных обязанностей, 5 - за достижение успешных результатов в образовательной деятельности).

В вузе отметили, что ректор МГТУ им. Г. И. Носова Дмитрий Терентьев лично поздравил каждого сотрудника, вручив заслуженные награды. В своей речи он подчеркнул, что главное богатство и конкурентное преимущество университета - это его люди, чей опыт, знания и инновационный подход формируют будущее не только вуза, но и всего промышленного региона.

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова - техническое высшее учебное заведение, в апреле 2017 года стало одним из региональных опорных университетов.