Фонд "Дети России" проведет Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор

Прием заявок по четырем номинациям продлится до 2 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Благотворительный фонд "Дети России"

ТАСС, 15 декабря. Благотворительный фонд "Дети России" проведет третий Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор (9+). Прием заявок на участие стартовал и продлится до 2 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе фонда.

"Стать участником Всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор может каждый желающий. Мероприятие проводится в два этапа. Первый - конкурсный. Второй - образовательно-просветительский. Заявки принимаются с 11 декабря по 2 марта 2026 года в четырех номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Творческие работы предоставляются в электронном виде. Для картин - фото, для вокальных и хореографических номеров - записи выступлений. Для журналистских материалов тексты, либо ссылки на публикации. Форма подачи заявок - на сайте фонда", - сказано в пресс-релизе.

Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества: "Симфония народов и традиций", посвященная Году единства народов России и "Код новой реальности" - предложение порассуждать о прогрессе и новейшем технологическом укладе.

"Язык творчества универсальный, яркий. И наши участники владеют им прекрасно. Образы и смыслы, которые выражают в танце, вокальных композициях, картинах и журналистских материалах, запоминаются и дарят самые светлые переживания. Финал форума ArtНавигатор - это разговор о доброте, милосердии, единстве, развитии. Яркие встречи с юными талантами со всей страны. Им есть что сказать!" - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Конкурсанты с наибольшим количеством баллов получат приглашения на вторую часть форума - двухдневную серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями России. Победителей объявят на торжественной церемонии закрытия и награждения, добавили в фонде.

В пресс-службе напомнили, что второй форум ArtНавигатор собрал более 200 участников 9-17 лет из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Курганской, Челябинской, Московской и других областей, Республик Башкортостан и Удмуртии, Пермского края и Санкт-Петербурга.

О фонде

Благотворительный фонд "Дети России" был создан в 1999 году. Поддерживает детские учреждения, помогает творческим коллективам, детям-инвалидам и сиротам, налаживает контакты с администрациями городов и с теми, в чьих силах помочь детям - руководителями предприятий, бизнесменами и другими заинтересованными людьми.

В 2011 году фонд "Дети России" стал первой в мире благотворительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.