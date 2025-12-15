Людмила Бабушкина рассказала, как в Свердловской области поддерживают новые территории

Спикер регионального заксобрания приняла участие в заседании президиума Совета законодателей РФ

© Денис Вышинский/ Пресс-служба Совета Федерации

ТАСС, 15 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. Темой заседания стали вопросы интеграции новых регионов в правовую, социальную и транспортную системы страны, а также охраны здоровья школьников, сообщили в управлении информационной политики регионального заксобрания. Заседание состоялось под председательством заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совета федерации Андрея Яцкина.

"С 2022 года власти Свердловской области, представители бизнеса, волонтеры и общественники включились в работу по оказанию помощи территориям и жителям воссоединенных регионов Российской Федерации. Многое сделано для поддержки участников специальной военной операции и тех, кто в этот период прибыл к нам с территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. Также большое внимание уделяется депутатами законодательного собрания сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса и выстраиванию межпарламентских связей в ДНР", - цитируют Бабушкину в управлении.

Председатель парламента напомнила, что депутаты регионального заксобрания приняли 29 законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. В числе введенных мер – бесплатное питание для школьников и студентов, получающих среднее специальное образование, из семей участников специальной военной операции и помощь в получении ими дополнительного образования, льготы и выплаты для военнослужащих и многое другое.

"Региональные власти принимают активное участие в восстановлении новых регионов Российской Федерации и поддержке их жителей. В период проведения спецоперации Свердловская область осуществляла шефство над городом Макеевка и Тельмановским муниципальным округом. На этих территориях за счет областных средств выполнены масштабные работы по восстановлению жилых домов, объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, улично-дорожной сети", - добавили в управлении.

На сегодня в Свердловской области оказывают помощь порядка двум тыс. граждан, в экстренном порядке прибывшим на Средний Урал из новых регионов России.

"В соответствии с законом "Об образовании в Свердловской области" школьникам и студентам СПО, прибывшим из этих регионов, предоставляется бесплатное горячее питание, одежда обувь либо денежная компенсация. Жителям пострадавших территорий оказывается комплексная медицинская помощь", – добавила Бабушкина.