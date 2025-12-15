В Свердловской области отдохнули почти 2,5 тыс. детей из новых регионов России

Председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина по итогам участия в заседании президиума Совета законодателей РФ рассказала о мерах поддержки

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 15 декабря. За четыре года почти 2,5 тыс. детей из новых регионов России отдохнули в загородных лагерях и санаториях Свердловской области в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом рассказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина по итогам своего участия в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ.

"Региональные власти принимают активное участие в восстановлении новых регионов Российской Федерации и поддержке их жителей. <…> Жителям пострадавших территорий оказывается комплексная медицинская помощь. <…> Санаторно-курортное лечение в уральском санатории "Обуховский" прошли 250 граждан. В рамках проведения летней оздоровительной кампании за четыре года в загородных лагерях и санаториях Свердловской области отдохнули порядка 2,5 тыс. детей из новых регионов России", - приводят слова Бабушкиной в управлении информационной политики областного заксобрания.

Вопросы заботы о подрастающем поколении в целом находятся под пристальным вниманием депутатов Свердловской области, добавили там и напомнили: в региональном законодательстве закреплено право на бесплатное горячее питание для всех школьников младших классов, для ряда категорий старшеклассников и детей участников специальной военной операции.

"В рамках работы по организации детского отдыха в Свердловской области сформирована одна из крупнейших в России сеть учреждений отдыха и оздоровления – 1143 организации. Для юных уральцев организован отдых на Черноморском побережье. В этом году на юг отправились свыше 4,5 тыс. детей. В части поддержки семей с детьми областным законодательством предусмотрены меры материальной поддержки. Прежде всего, это выплата регионального материнского капитала – за время действия данного закона выдано свыше 110 тыс. сертификатов. Также предоставляются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство или социальные выплаты в размере 200 тыс. рублей", - напомнили в управлении.